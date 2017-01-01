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В Ираке взорвался автомобиль: трое погибших

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Взрыв произошел в городе Тикрит в провинции Салах-эд-Дин на севере Ирака.
В Ираке в результате взрыва автомобиля погибли трое людей (фото иллюстративное)
В Ираке в результате взрыва автомобиля погибли трое людей (фото иллюстративное)

В иракском городе Тикрит в результате подрыва автомобиля погибли трое человек, еще четверо пострадали. Об этом во вторник, 8 января, сообщает Anadolu.

Как отмечается, машина взорвалась возле местного отделения полиции.

Ни одна группировка еще не взяла на себя ответственность за взрыв.

Ранее на улице города Идлиб в Сирии взорвался автомобиль, не менее 18 человек погибли.

В Ираке произошло два теракта, есть жертвы

 

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Теги: Ирак, взрыв, жертвы, автомобиль, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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