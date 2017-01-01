Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ким Чен Ын покинул Китай

Комментариев: 0
Ким Чен Ын покинул Пекин после обеда с президентом Китая Си Цзиньпином.
Ким Чен Ын уехал из Китая на собственном бронепоезде
Ким Чен Ын уехал из Китая на собственном бронепоезде

Поезд лидера КНДР Ким Чен Ына покинул Пекин после его двухдневного визита в Китай. Об этом в среду, 9 января, сообщает Yonhap.

Отмечается, что поезд должен прибыть в столицу Северной Кореи Пхеньян утром 10 января.

По данным агентства, перед отъездом Ким Чен Ын пообедал с главой Китайской народной республики Си Цзиньпином. Подробности их переговоров не разглашаются. Известно, что встреча продлилась час. 

После переговоров Си Цзиньпин дал торжественный прием для Ким Чен Ына, у которого был день рождения 8 января. Ему исполнилось 35 лет. 

Как сообщалось, лидер КНДР Ким Чен Ын с 7 января находился с тайным визитом в Китае.

США ищут место для встречи Трампа и Ким Чен Ына - СМИ

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Северная Корея, Китай, Пекин, визит, КНР, КНДР, Ким Чен Ын
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь