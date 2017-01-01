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В России девочка выстрелила себе в лицо, пытаясь сделать селфи

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Девочка без ведома своего отца достала из кобуры его травматический пистолет, а затем по неосторожности нажала на курок.
Пистолет, из которого был сделан выстрел
Пистолет, из которого был сделан выстрел
mosobl.sledcom.ru

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В Московской области РФ 13-летняя девочка получила огнестрельное ранение лица, когда делала селфи с пистолетом.

Об этом сообщает Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области.

“По данным следствия, 5 января 2019 года девочка, находясь на втором этаже дачного дома, расположенного в г.о. Мытищи, решила сделать фотографию - селфи. Для этого она без ведома своего отца достала из кобуры его травматический пистолет и в процессе фотографирования себя на фотокамеру, встроенную в мобильный телефон, по собственной неосторожности нажала на курок пистолета, тем самым случайно произвела выстрел в область своего лица. Таким образом несовершеннолетняя причинила себе по собственной неосторожности огнестрельное ранение с переломом нижней челюсти“, - говорится в сообщении.

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В ходе проверки было установлено, что оружие принадлежало отцу девочки на основании разрешения на хранение и ношение. По факту ненадлежащего хранения пистолета мужчину было привлечено к административной ответственности.

“По результатам проверки будет принято процессуальное решение“, - добавили в СК РФ.

Ранее в Запорожской области мужчина по собственной неосторожности попал в своего несовершеннолетнего сына из пистолета. Ребенка госпитализировали. 

 

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Теги: выстрел, пистолет, девочка, селфи, подросток
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