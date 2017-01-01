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В Бельгии изъяли рекордную партию наркотиков

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Таможенники обнаружили в порту бельгийского Антверпена контейнер с 7,4 тоннами канабиса на общую сумму 59 млн евро.
Наркотики обнаружили в одном из контейнеров с кирпичами
Наркотики обнаружили в одном из контейнеров с кирпичами
rtbf.be

В Бельгии таможенники обнаружили в порту Антверпена контейнер с 7,4 тоннами канабиса, что является одной из крупнейших партий, изъятых в последние годы. Об этом в среду, 9 января, сообщает RTBF.

Указано, что таможенники проверили один из контейнеров с кирпичами, который прибыл из Лаоса, и обнаружили там пакеты с марихуаной.

Как отмечается, обычно в порту Антверпена изымают крупные партии кокаина, а эта находка является достаточно необычной.

Эксперты подсчитали, что за такое количество марихуаны на рынке можно получить 59 млн евро.

Ранее турецкие таможенники на границе с Болгарией установили рекорд по изъятию наркотиков - 1,5 тонны каннабиса.

Перед этим сообщалось, что в Испании полиция обнаружила почти девять тонн кокаина в грузе бананов из Колумбии. Это рекордная партия для Европы, найденная в одном контейнере.

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Теги: наркотики, Бельгия, марихуана, наркоторговля, канабис
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Источник: korrespondent.net

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