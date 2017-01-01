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Стала известна дата визита главы ОБСЕ на Донбасс

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Многие министры партнеров и стран-друзей Украины, по словам главы МИД Украины, посетят на следующей неделе Мариуполь.
Мирослав Лайчак
Мирослав Лайчак
Комсомольская правда

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который вступил в полномочия главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), посетит на Донбасс 15 января. Об этом сообщил глава украинского МИД Павел Климкин на брифинге в среду, 9 января.

"Многие министры наших партнеров и стран-друзей посетят на следующей неделе Мариуполь. Руководитель новый ОБСЕ, господин Лайчак, тоже посетит Донбасс. Не буду сознательно, из соображений безопасности говорить, куда мы поедем", – сказал Климкин.

По словам министра, по вопросу освобождения украинских военнопленных моряков, которых удерживают в России, "будет много контактов". В частности, Донбасс с визитом посетят министры иностранных дел стран-партнеров, а сам Климкин съездит на встречу с коллегами в Литву и Испанию.

Климкин добавил, что любой разговор украинских дипломатов с партнерами "начинается именно с военнопленных и политических заключенных".

Ранее в ОБСЕ предостерегли, что конфликт между Россией и Украиной может вновь обостриться.

 

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Теги: МИД Украины, климат, донбасс, визит, МИД, ОБСЕ, Климкин, Миссия ОБСЕ на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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