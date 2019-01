Бесправные женщины. Бегство из Саудовской Аравии

Внимание к вопросу соблюдения прав человека и особенно прав женщин в Саудовской Аравии привлекла очередная попытка бегства девушки из этой страны.

18-летняя гражданка Саудовской Аравии Рахаф Мохаммед аль-Кунун сбежала от своих родственников, когда ее семья отдыхала в Кувейте. 6 января рейсом из Кувейта она прибыла в Бангкок, столицу Таиланда. Оттуда девушка собиралась добраться до Австралии, где и попросить убежище. Но не тут-то было.

При содействии посольства Саудовской Аравии в Бангкоке Рахаф задержали и планировали депортировать домой. Однако девушка пошла на крайние меры – забаррикадировалась в гостиничном номере и рассказала всю свою историю в Интернете.

Теперь на сторону Рахаф стало агентство ООН по делам беженцев и правозащитные организации. Депортацию в Саудовскую Аравию отменили, но в Таиланд прилетели отец и брат девушки ради того, чтобы вернуть ее домой.

Корреспондент.net разбирался в громком скандале.

Бегство

По словам Рахаф аль-Кунун, на родине она, как и многие саудовские женщины, лишена базовых прав. "Я не могу учиться и работать в своей стране, поэтому хочу быть свободной, учиться и работать так, как я хочу", - написал она в Twitter.

Кроме того, по словам девушки, в родной семье она регулярно подвергалась физическому и моральному насилию, в особенности со стороны своего отца. "Моя семья крайне строга: однажды меня заперли в комнате на полгода за то, что я подстриглась", - рассказывает аль-Кунун.

Она также заявила, что отреклась от ислама и уверены, что родственники не простят ей этого. В Саудовской Аравии отречение от ислама считается тягчайшим преступлением, за которое полагается смертная казнь.

По прибытию в Таиланд в аэропорту Бангкока девушку встретил саудовский дипломат и забрал у нее паспорт.

Власти Таиланда запретили аль-Кунун въезд в страну, объяснив это тем, что она не имела обратного билета и забронированного номера в гостинице. По словам главы иммиграционной полиции Таиланда Сурахате Хакпарна, в посольстве Саудовской Аравии заявили, что девушка сбежала от родителей, и те опасаются за ее безопасность. Аль-Кунун решили вернуть в Кувейт — к семье.

Утром 7 января, за несколько часов до рейса в Эль-Кувейт, таиландский суд отклонил ходатайство о прекращении депортации, поданное адвокатами девушки. Тогда аль-Кунун забаррикадировалась в номере отеля при аэропорте, в котором она провела последние дни, — и самолет улетел без нее.

