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В Норвегии заговорили о войне в Европе

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За пять лет Норвегия увеличила расходы на оборону на 30% и будет продолжать их увеличивать.
Министр обороны Норвегии считает реальной войну в Европе
Министр обороны Норвегии считает реальной войну в Европе
regjeringen.no
Вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым. Об этом в своей ежегодной речи в среду, 9 января, в Военном обществе заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
 

Он отметил, что Россия ведет открытую конфронтацию с западными государствами, что напрямую влияет на безопасность Норвегии и стран-союзниц. 

По мнению министра, Россия стремится к подрыву единства Запада и международного сотрудничества и использует свои военные и экономические силы, пренебрегая дипломатией. 

"По большому счету развитие событий в нашем окружении демонстрирует, что мы должны брать в расчет, что вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым", - подчеркнул он.
 
Бакке-Йенсен считает, что возможное столкновение будет иметь серьезные последствия для скандинавских стран.
 
Расходы на оборону страны за последние пять лет увеличились примерно на 30%, и этот рост будет продолжаться, заявил министр.

Ранее сообщалось, что во многих странах Западной Европы увеличивается количество владельцев оружия.

 

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Теги: Россия, война, Европа, Норвегия
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ВыВсеВрети    09.01.2019, 18:19
Оценка:  0
ВыВсеВрети
хочешь мира, готовься к войне!
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