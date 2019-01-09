В Норвегии заговорили о войне в Европе
За пять лет Норвегия увеличила расходы на оборону на 30% и будет продолжать их увеличивать.
Вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым. Об этом в своей ежегодной речи в среду, 9 января, в Военном обществе заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.
Он отметил, что Россия ведет открытую конфронтацию с западными государствами, что напрямую влияет на безопасность Норвегии и стран-союзниц.
По мнению министра, Россия стремится к подрыву единства Запада и международного сотрудничества и использует свои военные и экономические силы, пренебрегая дипломатией.
"По большому счету развитие событий в нашем окружении демонстрирует, что мы должны брать в расчет, что вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым", - подчеркнул он.
Бакке-Йенсен считает, что возможное столкновение будет иметь серьезные последствия для скандинавских стран.
Расходы на оборону страны за последние пять лет увеличились примерно на 30%, и этот рост будет продолжаться, заявил министр.
Ранее сообщалось, что во многих странах Западной Европы увеличивается количество владельцев оружия.
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