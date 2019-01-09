В Норвегии заговорили о войне в Европе

Вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым. Об этом в своей ежегодной речи в среду, 9 января, в Военном обществе заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

Он отметил, что Россия ведет открытую конфронтацию с западными государствами, что напрямую влияет на безопасность Норвегии и стран-союзниц. По мнению министра, Россия стремится к подрыву единства Запада и международного сотрудничества и использует свои военные и экономические силы, пренебрегая дипломатией.

"По большому счету развитие событий в нашем окружении демонстрирует, что мы должны брать в расчет, что вооруженный конфликт между государствами в Европе больше не является немыслимым", - подчеркнул он.

Бакке-Йенсен считает, что возможное столкновение будет иметь серьезные последствия для скандинавских стран.