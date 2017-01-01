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Трамп запретил давать Калифорнии деньги на борьбу с пожарами

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Из-за неэффективных действий властей штата Вашингтон вынужден тратить миллиарды долларов, заявил президент.
Калифорния регулярно страдает от масштабных лесных пожаров
Калифорния регулярно страдает от масштабных лесных пожаров
Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить оказывать финансовую помощь Калифорнии для борьбы с лесными пожарами.
 
 
"Миллиарды долларов направляются в штат Калифорния для (борьбы - ред.) с лесными пожарами, которые при надлежащем управлении лесами никогда бы не произошли. До тех пор, пока они не приведут свои законы в порядок, что маловероятно, я приказал Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям не выделять деньги. Это позорная ситуация в плане жизней и денег!", - написал Трамп в Twitter в среду, 9 января.
 
В то же время, пользователи Сети обратили внимание, что Трамп дважды неправильно написал слово "лес", добавив в него лишнюю букву "r" - "forrest" вместо "forest". В итоге вместо существительного получилось мужское имя, известное, в частности по фильму "Форрест Гамп".
 
Именно этого персонажа сразу стали вспоминать в комментариях пользователи Twitter, некоторые из которых назвали президента "Форрест Трамп".
 
Напомним, прошлой осенью в результате сильных лесных пожаров в Калифорнии погибли 85 человек, были разрушены около 14 тысяч домов, более 500 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений.
 
 

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Теги: США, Калифорния, пожар, Трамп, финансирование, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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