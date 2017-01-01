Трамп запретил давать Калифорнии деньги на борьбу с пожарами

В то же время, пользователи Сети обратили внимание, что Трамп дважды неправильно написал слово "лес", добавив в него лишнюю букву "r" - "forrest" вместо "forest". В итоге вместо существительного получилось мужское имя, известное, в частности по фильму "Форрест Гамп".

Именно этого персонажа сразу стали вспоминать в комментариях пользователи Twitter, некоторые из которых назвали президента "Форрест Трамп".