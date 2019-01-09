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Париж заявил о поддержке "желтых жилетов" из-за рубежа

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По словам пресс-секретаря правительства Франции Беньямина Гриву, действия склонных к насилию демонстрантов частично одобряются в других странах.
Демонстрации движения "желтых жилетов" в Париже
Демонстрации движения "желтых жилетов" в Париже
dpa

Французское правительство сообщило о том, что движение "желтых жилетов" получает поддержку из-за рубежа. Об этом заявил в среду, 9 января, в Париже пресс-секретарь кабинета министров Беньямин Гриву.

По его словам, некоторые демонстранты, проявляющие насилие, относятся к лагерю ультралевых, другие -  к лагерю ультраправых. "Только из того, что кто-то надел желтый жилет, не следует, что он разделяет те же идеи", - подчеркнул Гриву.

Пресс-секретарь правительства, в частности, критично высказался по поводу освещения демонстраций российским телеканалом RT.

"Известно и одобрение (протестов) некоторыми инструментами пропаганды, которые я не хочу называть СМИ, такими, как Russia Today, - сказал он, указав, что для некоторых демонстрантов это, напротив, "единственные свободные медиа".

Напомним, с начала акций протестов "желтых жилетов" во Франции суд вынес свыше тысячи приговоров по делам, связанным с правонарушениями участниками митингов.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Франция, протесты, акции протеста, российские СМИ, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
navigator2    09.01.2019, 22:45
Оценка:  0
navigator2
"раща вдерме" знатний бокосний канал, каца....пам він дуже подобається
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