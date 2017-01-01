Ким Чен Ын назвал цель встречи с Трампом

Северокорейский лидер рассчитывает, что США и КНДР примут меры для того, чтобы решить вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.



Лидер КНДР Ким Чен Ын надеется, что вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом принесет результат, который "найдет отклик у международного сообщества". Это заявление прозвучало после поездки северокорейского лидера в Пекин, сообщает

Лидер КНДР Ким Чен Ын надеется, что вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом принесет результат, который "найдет отклик у международного сообщества". Это заявление прозвучало после поездки северокорейского лидера в Пекин, сообщает Reuters

Ким Чен Ын сказал, что надеется на понимание той озабоченности, которую испытывает Пхеньян, и что заинтересованные стороны примут меры для того, чтобы решить вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.



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