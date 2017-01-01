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Ким Чен Ын назвал цель встречи с Трампом

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Северокорейский лидер рассчитывает, что США и КНДР примут меры для того, чтобы решить вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.
Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа
Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа

Лидер КНДР Ким Чен Ын надеется, что вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом принесет результат, который "найдет отклик у международного сообщества". Это заявление прозвучало после поездки северокорейского лидера в Пекин, сообщает Reuters.
 
Ким Чен Ын сказал, что надеется на понимание той озабоченности, которую испытывает Пхеньян, и что заинтересованные стороны примут меры для того, чтобы решить вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.
 
9 января лидер Северной Кореи завершил свой неожиданный визит в Пекин, проведя переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Поездке Ким Чен Ына предшествовало заявление Трампа о подготовке его новой встречи с лидером КНДР, которая состоится в ближайшее время.

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Теги: США, Северная Корея, Трамп, КНДР, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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