Лукьяненко заявил о завершении серии книг о "дозорах"

Автор Ночного и других Дозоров писатель-фантаст Сергей Лукьяненко анонсировал последнюю книгу из этой серии.



Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил в интервью

Российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил в интервью Известиям , что он работает над последней книгой в цикле романов об Антоне Городецком.

Писатель отметил, что не хотел бы раскрывать детали последней книги раньше времени и заверил, что она действительно будет финалом цикла.



"Она должна поставить большую жирную точку во всей этой истории", – сказал Лукьяненко.



Фантаст добавил, что в настоящее время он работает над другой книгой и намерен вернуться к "дозору" не раньше весны текущего года. При этом Лукьяненко подчеркнул, что финал цикла не означает смерть Антона Городецкого.



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