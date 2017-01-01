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В Австралии арестовали мужчину по делу о подозрительных посылках

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Полиция задержала подозреваемого в отправке подозрительных посылок в посольства и консульства различных государств.
В посылках содержался неизвестный порошок
В посылках содержался неизвестный порошок

В Австралии полицейские арестовали 48-летнего мужчину, обвиняемого в рассылке 38 пакетов с неизвестным веществом в посольства и консульства ряда стран в Мельбурне, Канберре и Сиднее. Об этом в четверг, 10 января, говорится в сообщении австралийской федеральной полиции.

Отмечается, что 48-летний житель города Шеппартон был задержан у себя дома.

Ему предъявлено обвинение в пересылке опасных предметов почтовой службой, что является федеральным преступлением.

Мотивы действий обвиняемого, которому может грозить до 10 лет тюрьмы, устанавливаются.

 

 

Напомним, 9 января подозрительные посылки получили консульство Великобритании в Мельбурне, а также диппредставительства Египта, Индии, Испании, Италии, Китая, Новой Зеландии, Пакистана, США, Швейцарии и Японии. В посылках содержался неизвестный порошок белого цвета. Его состав анализируют специалисты.

Ранее МИД Греции эвакуировали из-за подозрительного пакета, присланного по почте.

 

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Теги: Австралия, пакет, полиция, посольство, консульство, задержание, посылка
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Источник: korrespondent.net

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