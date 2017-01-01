В Австралии арестовали мужчину по делу о подозрительных посылках

Полиция задержала подозреваемого в отправке подозрительных посылок в посольства и консульства различных государств.

В Австралии полицейские арестовали 48-летнего мужчину, обвиняемого в рассылке 38 пакетов с неизвестным веществом в посольства и консульства ряда стран в Мельбурне, Канберре и Сиднее. Об этом в четверг, 10 января, говорится в сообщении австралийской федеральной полиции.

Отмечается, что 48-летний житель города Шеппартон был задержан у себя дома.

Ему предъявлено обвинение в пересылке опасных предметов почтовой службой, что является федеральным преступлением.

Мотивы действий обвиняемого, которому может грозить до 10 лет тюрьмы, устанавливаются.

Man arrested for sending packages to embassies and consulates. More here: https://t.co/PH2ojgcP9s — AFP (@AusFedPolice) 9 января 2019 г.

Напомним, 9 января подозрительные посылки получили консульство Великобритании в Мельбурне, а также диппредставительства Египта, Индии, Испании, Италии, Китая, Новой Зеландии, Пакистана, США, Швейцарии и Японии. В посылках содержался неизвестный порошок белого цвета. Его состав анализируют специалисты.

Ранее МИД Греции эвакуировали из-за подозрительного пакета, присланного по почте.

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