В Австралии арестовали мужчину по делу о подозрительных посылках

В Австралии полицейские арестовали 48-летнего мужчину, обвиняемого в рассылке 38 пакетов с неизвестным веществом в посольства и консульства ряда стран в Мельбурне, Канберре и Сиднее. Об этом в четверг, 10 января, говорится в сообщении австралийской федеральной полиции.

Отмечается, что 48-летний житель города Шеппартон был задержан у себя дома.

Ему предъявлено обвинение в пересылке опасных предметов почтовой службой, что является федеральным преступлением.

Мотивы действий обвиняемого, которому может грозить до 10 лет тюрьмы, устанавливаются.

Man arrested for sending packages to embassies and consulates. More here: https://t.co/PH2ojgcP9s