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В Сирии при атаке ИГИЛ погибли пять британских военных - СМИ

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В Сирии в ходе столкновения с террористами "Исламского государства" погибли пять военнослужащих Великобритании.
Бой произошел в районе поселка Эш-шафа
Бой произошел в районе поселка Эш-шафа
Anadolu Agency

На востоке Сирии в ходе столкновения с террористами "Исламского государства" погибли пять военнослужащих Великобритании, которые воюют в составе международной коалиции под эгидой США. Об этом сообщила газета Al-Watan.

Указано, что еще несколько британцев получили ранения и доставлены в госпиталь в городе Хасеке.

По данным издания, банды ИГ воспользовались песчаной бурей для контратаки на позиции арабо-курдских формирований Силы демократической Сирии (СДС), которым оказывали боевую поддержку британские военные.

Известно также, что бой произошел в районе поселка Эш-шафа, освободившего накануне отрядами СДС.

Напомним, 19 декабря 2018 года Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и объявил о выводе из страны американских военных

Позже СМИ сообщили, что часть военнослужащих США может остаться на юге Сирии на неопределенный срок. 

При этом сам Трамп отказался сообщить сроки вывода войск из Сирии, заявив, что не обещал скорого ухода. 

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Теги: Британия, Сирия, террористы, жертвы, военные, гибель, Великобритания, погибшие, ИГИЛ, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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