Число жертв метелей в Европе достигло 14 человек
Из-за метелей тяжелая ситуация, в частности, в Австрии и Словакии.
Число жертв метелей в Европе уже достигло 14 человек. Об этом говорится в сюжете ТСН, опубликованном в среду, 9 января.
Из-за метелей тяжелая ситуация сейчас в Австрии. В некоторых регионах проблемы с электроэнергией.
Метеорологи предупреждают, что будет хуже. Снегопады не стихнут еще несколько дней. Спасатели просят людей оставаться дома.
От метелей страдает и большая часть Словакии. Чтобы гигантские снежные заносы не проломили крыши домов, местные жители по несколько раз в день пытаются расчищать их.
Ранее сообщалось, что в Европе из-за сильных снегопадов погибли 12 человек.
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