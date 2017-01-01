В НАТО отстранились от спора США и РФ по ракетам

Североатлантический альянс готов поддерживать диалог с Россией по всем вопросам, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил в четверг, 10 января, помощник генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес, пишет ТАСС .

"ДРСМД - это больше вопрос США и России, но, конечно, это затрагивает европейскую безопасность. США консультируют европейские страны по данной теме. Мы должны продолжать диалог в формате Совета Россия - НАТО и на других площадках по всем вопросам, в том числе по теме ДРСМД", - сказал он.

Альваргонсалес отметил, что НАТО "не является частью дискуссий между Россией и США по этому вопросу и стороной переговоров". "России следует говорить о готовности к переговорам не через СМИ, а напрямую с США", - сказал он.

Он добавил, что новое заседание Совета Россия - НАТО пройдет в скором времени.

"НАТО всегда готова поддерживать диалог с Россией по различным вопросам. Заседание Совета НАТО - Россия должно скоро состояться", - отметил он, не уточнив сроки.

Последнее заседание Совета Россия - НАТО на уровне послов состоялось 31 октября 2018 года в Брюсселе.

Напомним, 18 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг дал России 60 дней , чтобы начать выполнять соглашение по ракетам, после чего США разорвут договор.