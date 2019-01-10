Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вопрос об объединении с РФ не стоит - Лукашенко

Комментариев: 10
Практически все проблемы в отношениях между Россией и Беларусью решены, заявил президент.
Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным
Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным
president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным “однозначно определили“ отсутствие вопроса об объединении двух государств. Об этом в четверг, 10 января, сообщает пресс-служба белорусского президента.

“Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет - об объединении“, - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что разговоров об объединении двух государств сегодня слишком много, в том числе “и у россиян“. “Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе“, - сказал белорусский лидер.

Читай также: Лукашенко подарил Путину картошку со своей фермы

Касаясь экономического сотрудничества с Россией, “президент констатировал, что практически все проблемы в отношениях между странами решены в более или менее приемлемом варианте“.
“Есть небольшие вопросы, о которых мы россиянам всегда говорили: это поставки нашей сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции на рынки Российской Федерации. Но они не носят критического характера“, - отметил Лукашенко.
 
По словам белорусского лидера, он с президентом России договорился, что “эти позорные вопросы надо снимать, чтобы они больше никогда не стояли в повестке дня наших переговоров на высшем уровне“.
 
Лукашенко добавил, что определенные проблемы остаются и в сфере автоперевозок. 
 
Напомним, в декабре прошлого года состоялись две встречи Лукашенко и Путина.
 
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Беларусь, Путин, Лукашенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
Колишній-східняк    10.01.2019, 14:08
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Штука в том, что сами белорусы уже созрели. И объединение - вопрос недолгого времени. Опросы показывают, что многие белоруссы даже не понимают белорусского языка, не то что на нём говорят. Да и сам Лукашенко говорит исключительно по-русски. А нет языка - нет нации.
navigator2    10.01.2019, 14:13
Оценка:  +2
navigator2
рашка завжди спочатку знищує традиціі, мову, історію.....а потім розповідає про права ущемлених руцкіх і приходе війною
Колишній-східняк    10.01.2019, 14:14
Оценка:  0
Колишній-східняк
Лукашенко планомірно вбиває білоруську самоідентифікацію, а Путін завершить вбивство нації, забравши у білорусів державність.Бо ж написано: “Не хлібом єдиним”, а Олександр Григорович обміняв національну самобутність на російські подачки.
Колишній-східняк    10.01.2019, 14:16
Оценка:  0
Колишній-східняк
І, якщо Росію називають країною-бензоколонкою, то режим Лукашенко можна назвати паразитичною диктатурою і без донора така диктатура нежиттєздатна.
Peyot    10.01.2019, 14:08
Оценка:  +2
Peyot
Все по Крымскому сценарию лилипутина: 1) Такого точно никогда не случится 2) Это они сами нас там нет 3) Мы были там но не вмешивались 4) Да это все мы сделали потому что так правильно!
Колишній-східняк    10.01.2019, 13:58
Оценка:  +1
Колишній-східняк
"позорные вопросы" - ну и дебил!
Peyot    10.01.2019, 13:51
Оценка:  +1
Peyot
Если эта тема всплыла - то это 100% начало подготовки население вялорусии к реокупации ее совком!
КимЧенПых    10.01.2019, 13:42
Оценка:  0
КимЧенПых
ну всегда есть вариант защитить русскоязычные челюсти от фашистких беларуских рептилоидов
Перегар    10.01.2019, 13:34
Оценка:  +4
Перегар
Прогиб защитан
сергей11    10.01.2019, 13:13
Оценка:  +8
сергей11
Придёт момент и тебя, бацька, никто спрашивать не будет..
Kostos    10.01.2019, 13:23
Оценка:  +6
Kostos
Они уже объединились.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь