Вопрос об объединении с РФ не стоит - Лукашенко

Практически все проблемы в отношениях между Россией и Беларусью решены, заявил президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным “однозначно определили“ отсутствие вопроса об объединении двух государств. Об этом в четверг, 10 января, сообщает пресс-служба белорусского президента.

“Мы с президентом России однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет - об объединении“, - заявил Лукашенко.

Он также отметил, что разговоров об объединении двух государств сегодня слишком много, в том числе “и у россиян“. “Много сейчас появилось вопросов в связи с церковью в Украине об автокефалии нашей церкви в Беларуси. Я называю эти вопросы очень глупыми, притянутыми за уши для обсуждения в нашем обществе“, - сказал белорусский лидер.

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