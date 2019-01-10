Керченскую переправу временно закрыли из-за сильного ветра

Керченскую паромную переправу временно закрыли с полудня четверга, 10 января, из-за неблагоприятных погодных условий.

Работу Керченской паромной переправы прекращено с полудня четверга, 10 января, из-за сильного ветра. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Краснодарскому краю РФ сообщает РИА Новости.

"С 11:00 (по киевскому времени - ред.) 10 января 2019 года приостановлена работа Керченской паромной переправы (порывы ветра до 17 метров в секунду)", - говорится в сообщении кубанского главка МЧС.

Также известно о временном прекращении судоходства по Керчь-Еникальскому каналу и Таманскому судоходному пути из-за неблагоприятных погодных условий.

Перед этим в Крыму было объявлено штормовое предупреждение на 10 и 11 января в связи со сложными погодными условиями. На полуострове ожидаются снег, переходящий в дождь, местами очень сильные осадки, туман, гололед, усиление юго-восточного ветра с переходом на юго-западный до 20-25 метров в секунду.

Ранее в Крыму произошли массовые отключения электричества из-за снегопада.

Перед этим в РФ подсчитали, сколько Крымский мост сэкономил денег водителям, которые раньше платили за паромную переправу.

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