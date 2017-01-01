Орбан заявил, что "должен бороться" с Макроном ради Венгрии

В Будапеште считают проиммиграционную политику французского президента вредной для страны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что будет противостоять президенту Франции Эммануэлю Макрону в вопросах миграции. Об этом Орбан сказал на пресс-конференции в четверг, 10 января, сообщает Reuters.

Глава правительства Венгрии также назвал Макрона лидером проиммиграционных сил.

"Ничего личного, но это вопрос будущего наших стран. Если то, чего он хочет по миграции, осуществится в Европе, это будет плохо для Венгрии, поэтому я должен бороться с ним", - заявил Орбан.

В ЕС ранее заявляли о неизбежности санкций против Венгрии, в частности, из-за ее миграционных законов, которые делают невозможным для неправительственных организаций предоставлять необходимые услуги, например, бездомным людям, мигрантам и беженцам.

Как сообщалось, Венгрия вышла из сделки по миграции с ООН. Правительство страны считает, что соглашение поощряет нежелательные и потенциально опасные для всего мира перемещения людей.

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