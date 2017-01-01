Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Китае заявили о прогрессе в торговом споре с США

Комментариев: 0
Трамп намерен вскоре заключить торговое соглашение с Китаем, чтобы нормализовать обстановку на американских рынках, пишут СМИ.

На первых в этом году консультациях по урегулированию двусторонних торгово-экономических противоречий Китай и США достигли прогресса в решении структурных проблем. Об этом заявил в четверг, 10 января, официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, сообщает ТАСС.

"Что касается структурных проблем, в только что прошедшем раунде переговоров был достигнут прогресс в их решении. Мы стали больше друг другу доверять, заложили основу для устранения взаимной обеспокоенности", - отметил он.

Чиновник добавил, что на предстоящем этапе переговорные группы двух стран продолжат активно работать, содействовать продвижению переговоров в соответствии с намеченным планом.

Как сообщалось, первый раунд китайско-американских торговых переговоров на уровне замминистров в Пекине прошел 7-9 января, и, как отметили ранее обе стороны, был плодотворным. В частности, в США заявили, что Китай пообещал увеличить закупки американских товаров.

Ранее американский СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп намерен вскоре заключить торговое соглашение с Китаем, чтобы нормализовать обстановку на американских рынках.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Китай, торговля, переговоры, Торговая война
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь