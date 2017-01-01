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В Сиднее прошел "голый протест" в поддержку беженки

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Несколько женщин вышли топлес с надписями и плакатами, чтобы поддержать бежавшую из Саудовской Аравии девушку.
Австралийки обнажились ради протеста
Австралийки обнажились ради протеста
news.com.au

В австралийском Сиднее четыре женщины вышли с обнаженной грудью в качестве протеста. Об этом сообщает News.

Австралийки провели топлес-акцию в поддержку беженки по имени Рахаф из Саудовской Аравии. На груди у протестующих было нарисован сердце с крестиком внизу, символизирующим женское начало.

На плакатах участниц акции было написано «Все женщины свободны и в безопасности”, “Рахаф наш герой” и “Впустите ее”.

Жительница Саудовской Аравии 18-летння Рахаф сбежала со страны в Таиланд и отказывается возвращаться из-за страха физической расправы родных.

Девушка отреклась от ислама и просит статус беженки у США, Канады, Великобритании или Австралии.

Ранее в Сети начали обсуждать обложку Playboy с "протестующей грудью". Также сообщалось, что Ратаковски "засыпала" свою страницу интимными фото.

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Теги: Австралия, протесты, Ислам, фото, топлес, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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