Юристы разрешили Трампу объявить режим ЧП

Американский президент пока не намерен вводить чрезвычайное положение в США, но готов это сделать, если переговоры с демократами не дадут результатов.

Трамп отправился в Техас, чтобы проверить ситуацию на границе с Мексикой

Юристы подтвердили право президента ввести чрезвычайное положение в США в связи с ситуацией на южной границе страны. Об этом в четверг, 10 января, заявил глава Белого дома Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

"У меня однозначно есть право объявить чрезвычайное положение в стране. Юристы дали мне такие рекомендации. Я пока не готов это сделать, но если придется, сделаю… Я просто введу режим ЧП и профинансирую это через различные механизмы", - сказал Трамп перед вылетом в штат Техас для непосредственного ознакомления с ситуацией на границе США и Мексики.

Американский президент не уточнил, какие именно механизмы он собирается задействовать, но опять сослался на юристов.

Трамп оценил как стопроцентную вероятность введения ЧП, если ему не удастся договориться с демократами по вопросу финансирования стены, но одновременно выразил надежду, что удастся договориться по бюджету в Конгрессе.

Кроме того, он заявил, что готов отказаться от своих планов поездки на Всемирный экономический форум в Давосе, если нынешний бюджетный кризис в Вашингтоне будет сохраняться в ближайшие дни.

"Я намеревался поехать и выступить перед мировым финансовым сообществом в Давосе. Это [намерение] все еще сохраняется. Однако, если будет продолжаться приостановка [работы части правительства США в связи с отсутствием финансирования], а это наблюдается уже какое-то время, то я не поеду", - цитирует Трампа ТАСС. Ранее Трамп заявил, что покинул встречу с лидерами демократов после того, как они отказались согласовывать бюджет на строительство стены на границе с Мексикой. В свою очередь, палата представителей США одобрила законопроект, который частично мог бы возобновить работу Минфина США и некоторых других ведомств без выделения денег на строительство стены на американо-мексиканской границе. Напомним, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена (шатдаун) из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. 8 января Трамп выступил со своим первым телеобращением к нации на фоне шатдауна.

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