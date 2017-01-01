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Образец стены Трампа распилили обычной пилой

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В СМИ появилось фото распиленных стальных реек, из которых президент США намерен строить стену.
Распиленный образец стены
Распиленный образец стены
nbcnews.com

Стальные рейки, из которых президент США Дональд Трамп намерен построить стену на границе с Мексикой, можно распилить обычной пилой. Об этом в четверг, 10 января, сообщает NBC News.

Отмечается, что такие результаты показал тест Министерства внутренней безопасности США.

В свою очередь Трамп, являющийся инициатором строительства стены на границе с Мексикой, заявил, что на фотографиях изображены образцы стены, которые использовали предыдущие администрации США.

"Через стену, которую мы строим, очень, очень, очень трудно перебраться", - сказал Трамп.

В то же время, по данным NBC, предшественники Трампа действительно использовали подобные разработки, однако данный прототип был построен во время правления нынешнего президента.

Отмечается, что снимок был сделан в месте проведения испытаний в конце 2017 года на границе Калифорнии и Мексики, известной как Пого Роу.

Напомним, несколькими днями ранее Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной, а не бетонной.  Он отметил, что стальная стена будет более крепкой и меньше бросаться в глаза, чем бетонная.

Накануне Трамп также заявил, что стена с Мексикой быстро окупится.

 

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Теги: США, граница, стена, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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