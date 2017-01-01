Образец стены Трампа распилили обычной пилой

В СМИ появилось фото распиленных стальных реек, из которых президент США намерен строить стену.

Стальные рейки, из которых президент США Дональд Трамп намерен построить стену на границе с Мексикой, можно распилить обычной пилой. Об этом в четверг, 10 января, сообщает NBC News.

Отмечается, что такие результаты показал тест Министерства внутренней безопасности США.

В свою очередь Трамп, являющийся инициатором строительства стены на границе с Мексикой, заявил, что на фотографиях изображены образцы стены, которые использовали предыдущие администрации США.

"Через стену, которую мы строим, очень, очень, очень трудно перебраться", - сказал Трамп.

В то же время, по данным NBC, предшественники Трампа действительно использовали подобные разработки, однако данный прототип был построен во время правления нынешнего президента.

Отмечается, что снимок был сделан в месте проведения испытаний в конце 2017 года на границе Калифорнии и Мексики, известной как Пого Роу.

Напомним, несколькими днями ранее Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной, а не бетонной. Он отметил, что стальная стена будет более крепкой и меньше бросаться в глаза, чем бетонная.

Накануне Трамп также заявил, что стена с Мексикой быстро окупится.

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