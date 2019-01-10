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В Балтийское море вошел эсминец США с ракетами Томагавк

Комментариев: 1
Американский эсминец Грейвли является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО.
Эсминец Грейвли оснащен системой противоракетной обороны Иджис
Эсминец Грейвли оснащен системой противоракетной обороны Иджис

Ракетный эсминец ВМС США Грейвли (USS Gravely DDG-107) прошел Датские проливы и теперь находится в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные морских ресурсов в четверг, 10 января.

Этот корабль может нести до 56 крылатых ракет Томагавк с дальностью действия 1,6 тысяч километров. Также он оснащен системой противоракетной обороны Иджис.

Эсминец Грейвли является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО.

Напомним, в июне 2016 года, когда авианосец Гарри Трумэн находился в Средиземноморье, один из кораблей его группы – эсминец Грейвли – пересек курс движения российского фрегата Ярослав Мудрый по носу на опасной дистанции. Тогда американцы посчитали, что российский корабль пытается вмешиваться в их операции.

Ранее сообщалось, что десантный корабль США USS Fort McHenry проведет три дня в румынском порту Констанца, после чего примет участие в совместных учениях с румынским фрегатом King Ferdnand.

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Теги: США, корабль, корабли, флот, ВМС, Балтийское море, Балтика, эсминец
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Kostos    10.01.2019, 19:35
Оценка:  +2
Kostos
Мокши, высылайте вяликие су-24
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