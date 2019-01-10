В Балтийское море вошел эсминец США с ракетами Томагавк

Американский эсминец Грейвли является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО.

Ракетный эсминец ВМС США Грейвли (USS Gravely DDG-107) прошел Датские проливы и теперь находится в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на мониторинговые данные морских ресурсов в четверг, 10 января.

Этот корабль может нести до 56 крылатых ракет Томагавк с дальностью действия 1,6 тысяч километров. Также он оснащен системой противоракетной обороны Иджис.

Эсминец Грейвли является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО.

Напомним, в июне 2016 года, когда авианосец Гарри Трумэн находился в Средиземноморье, один из кораблей его группы – эсминец Грейвли – пересек курс движения российского фрегата Ярослав Мудрый по носу на опасной дистанции. Тогда американцы посчитали, что российский корабль пытается вмешиваться в их операции.

Ранее сообщалось, что десантный корабль США USS Fort McHenry проведет три дня в румынском порту Констанца, после чего примет участие в совместных учениях с румынским фрегатом King Ferdnand.

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