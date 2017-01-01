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В Турции открыли дело по крушению сухогруза Volgo Balt

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В рамках расследования дела турецкие правоохранители исследуют происхождение угля, которое везли из российского порта.
Сухогруз Volgo Balt 214
Сухогруз Volgo Balt 214
Факты

Турецкие правоохранители возбудили уголовное дело по факту крушении сухогруза Volgo Balt 214 у берегов Турции, вследствие которого погибли четверо граждан Украины. Об этом сообщил секретарь по консульским вопросам посольства Украины в Турции Борис Ясинский, информирует Громадське в четверг, 10 января.

По словам дипломата, Украина направила ноту в министерство иностранных дел Турции с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о том, что судно везло уголь с оккупированного Донбасса.

В рамках расследования дела турецкие правоохранители исследуют происхождение угля, которое везли из российского порта.

Напомним, 7 января у северного побережья Турции затонуло судно под флагом Панамы Volgo Balt 214. Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, погибли, еще семь человек удалось спасти.

 

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Теги: Турция, корабль, уголовное дело, моряки, расследование, кораблекрушение, уголь, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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