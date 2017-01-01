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В Нидерландах мужчина накрыл собой бомбу и лежал так три часа

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Местный житель сначала присыпал взрывное устройство песком, но когда оно начало издавать свист, лег на него.

Житель голландского города Венло обнаружил в саду взрывное устройство, накрыл его своим телом и лежал так три часа, пока саперы исследовали объект. Об этом в четверг, 10 января, сообщает ВВС.

Отмечается, что мужчина обнаружил несработавшее устройство времен Второй мировой войны в среду во время работы в саду. Он сначала присыпал его песком, но, когда устройство стало издавать свист, мужчина накрыл его своим телом. Лежа он позвонил по телефону спасателям.

Как оказалось, устройство было неопасным, а мужчину теперь лечат от последствий переохлаждения.

При этом Служба безопасности Нидерландов обратилась к общественности с предостережением не повторять этот поступок, назвав его "крайне неосмотрительным".

Более 100 человек были эвакуированы, но оказалось, что в устройстве больше нет взрывчатых веществ. Что послужило причиной свиста, остается загадкой.

Напомним, в декабре в Германии из-за бомбы эвакуировали тысячу человек. Американскую бомбу с неповрежденным детонатором обнаружили во время поисковых работ 

Ранее в итальянской Болонье эвакуировали более семи тысяч человек после сообщения об обнаружении авиационной бомбы времен Второй мировой войны.

 

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Теги: бомба, Голландия, видео, Нидерланды
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Источник: korrespondent.net

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