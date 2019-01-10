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Трамп отказался ехать на форум в Давос

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Причиной он назвал внутренние проблемы в США, в частности - шатдаун и ситуацию с безопасностью на границах.
Дональд Трамп не поедет на форум в Давосе
Дональд Трамп не поедет на форум в Давосе

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Об этом сообщил в четверг, 10 января, в своем микроблоге в Twitter.

"Из-за непримиримой позиции демократов по безопасности на границах и чрезвычайной важности безопасности нашей страны я при всем уважении отменяю свой очень важный визит в Давос на ВЭФ. Приношу извинения ВЭФ", - написал он.

Напомним, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена (шатдаун) из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. 8 января Трамп выступил со своим первым телеобращением к нации на фоне шатдауна.

Также сообщалось, что юристы разрешили Трампу объявить режим ЧП.

 

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Теги: США, Давос, визит, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    10.01.2019, 23:07
Оценка:  0
Колишній-східняк
Ничего, скоро из своего кабинета будешь боятся выткнуться, чтобы не выгнали тебя нах.
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