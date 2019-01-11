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Художника из РФ осудили на три года за поджог Банка Франции

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Два года срока, по решению французского суда, Петр Павленский будет отбывать условно.
Художник-акционист Петр Павленский
Художник-акционист Петр Павленский
facebook.com/anton.komaroff
 
Российский художник-акционист Петр Павленский в четверг, 10 января, был приговорен к трем годам заключения за поджог Банка Франции в октябре 2017 года, передает Интерфакс.
 
Отмечается, что по решению французского суда, два года тюремного срока он будет отбывать условно. Таким образом, Павленский в ближайшее время будет освобожден из-под стражи в силу того, что уже провел в заключении 11 месяцев.
 
Как сообщили французские СМИ, в заключительном слове художник-эмигрант призвал убрать Банк Франции с площади Бастилии в Париже и поприветствовал движение "желтых жилетов".
 
Напомним, 16 октября 2017 года Павленский, получивший во Франции политическое убежище,  поджег вход в филиал Банка Франции в Париже. По словам художника, он провел акцию, "чтобы разжечь огонь революции по всему миру".
 
Французская полиция задержала Павленского на месте инцидента. Его обвинили в уничтожении чужого имущества опасным для окружающих способом.

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Теги: банк, суд, Франция, художник, Париж, поджог, петр павленский
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
aprilin    11.01.2019, 00:14
Оценка:  0
aprilin
..пригласи ... свинью за стол...она ..и ноги на стол...*
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