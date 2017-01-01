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Выборы в Венесуэле не вызывают доверия у ЕС

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Евросоюз выразил сожаление в связи с инаугурацией венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини
Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что результаты президентских выборов в Венесуэле не были свободными и справедливыми и они не вызывают доверия. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, распространенном в четверг, 10 января в Брюсселе. 

По словам Могерини, ЕС "глубоко сожалеет, что его призыв к новым президентским выборам в соответствии с международно признанными демократическими стандартами и венесуэльским конституционным порядком был проигнорирован, и что президент Мадуро сегодня начинает новый мандат на основе недемократических выборов".

Глава дипломатии ЕС призвала президента Мадуро "признать и уважать роль и независимость Национального собрания как демократически избранного института, освободить всех политических заключенных, поддерживать верховенство закона, соблюдать права человека и основные свободы и срочно удовлетворить насущные потребности населения".

Она предупредила, что Евросоюз будет пристально наблюдать за решениями и действиями, которые могут подрывать демократию и права человека в Венесуэле, оставляя за собой право на ответные меры.

В то же время Могерини подтвердила готовность Брюсселя "оказывать содействие населению страны "в связи с гуманитарным и миграционным кризисом в этой стране".

Напомним, 10 января Мадуро вновь вступил в должность президента Венесуэлы на период в шесть лет. 

Президентские выборы в Венесуэле прошли 20 мая 2018 года. По их итогам ЦИК Венесуэлы объявил о победе действующего президента, набравшего около 70 процентов голосов.

После вступления Мадуро на пост главы государства власти Парагвая объявили о разрыве дипломатических отношений с Венесуэлой.

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Теги: ЕС, Выборы, Венесуэла, инаугурация, Мадуро, Николас Мадуро, Могерини
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Источник: korrespondent.net

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