Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СМИ: Белый дом готовится к введению ЧП в стране

Комментариев: 0
Администрация США занимается поиском средств, которые могут быть использованы для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.
Администрация Трампа начала подготовку к введению режима ЧП
Администрация Трампа начала подготовку к введению режима ЧП
 
Белый дом начал создавать условия, которые позволят ввести в США режим чрезвычайного происшествия. Об этом в четверг, 10 января, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
 
Отмечается, что администрация президента Дональда Трампа в данный момент ищет неиспользованные средства в бюджете инженерных войск США, которые могут быть использованы для финансирования строительства барьера на границе США и Мексики в случае введения режима ЧП.
 
Собеседник издания заявил, что Трамп призвал инженерные войска выяснить, насколько быстро могут быть подписаны контракты и может ли строительство стены начаться в течение 45 дней.
 
Также президентская администрация изучает принятый Конгрессом в прошлом году закон о ликвидации последствий стихийных бедствий, в рамках которого законодатели выделили 13,9 миллиарда долларов. Данная сумма, как пишет газета, фактически не была потрачена.
 
Ранее юристы Белого дома подтвердили право президента ввести чрезвычайное положение в США в связи с ситуацией на южной границе страны.
 
Сам Трамп подчеркнул, что пока не намерен его вводить, но готов это сделать, если переговоры с демократами не дадут результатов.
 
Напомним, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.
 
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Белый Дом, Трамп, чрезвычайное положение, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь