СМИ: Белый дом готовится к введению ЧП в стране

Администрация США занимается поиском средств, которые могут быть использованы для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Белый дом начал создавать условия, которые позволят ввести в США режим чрезвычайного происшествия. Об этом в четверг, 10 января, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что администрация президента Дональда Трампа в данный момент ищет неиспользованные средства в бюджете инженерных войск США, которые могут быть использованы для финансирования строительства барьера на границе США и Мексики в случае введения режима ЧП.

Собеседник издания заявил, что Трамп призвал инженерные войска выяснить, насколько быстро могут быть подписаны контракты и может ли строительство стены начаться в течение 45 дней.

Также президентская администрация изучает принятый Конгрессом в прошлом году закон о ликвидации последствий стихийных бедствий, в рамках которого законодатели выделили 13,9 миллиарда долларов. Данная сумма, как пишет газета, фактически не была потрачена.

Ранее юристы Белого дома подтвердили право президента ввести чрезвычайное положение в США в связи с ситуацией на южной границе страны.

Сам Трамп подчеркнул, что пока не намерен его вводить, но готов это сделать, если переговоры с демократами не дадут результатов.

Напомним, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.