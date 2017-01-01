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В МИД Эквадора посоветовали Ассанжу сдаться США

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Основателю Wikileaks необходимо сдаться, смирившись с арестом и экстрадицией в Штаты, полагают эквадорские власти.
Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж

МИД Эквадора заявил, что основатель Wikileaks Джулиан Ассанж может оставаться в течение неопределенного срока в эквадорском посольстве в Великобритании, либо сдаться властям США. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном в четверг, 10 января, сообщает Интерфакс-Украина.

"В сложившейся ситуации существуют два варианта для Дж.Ассанжа: находиться на протяжении неопределенного периода времени (на территории эквадорского посольства в Лондоне - ред), либо сдаться, смирившись с арестом и экстрадицией в США, и мы считаем, что второй вариант, если он сдастся, будет наиболее позитивным для него", - отмечается в заявлении.

Напомним, Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он не может покинуть его территорию, поскольку опасается задержания британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году.

Выдачи Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных Госдепартамента.

Предоставление убежища основателю WikiLeaks уже обошлось властям Эквадора в пять миллионов долларов. 

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что власти Великобритании предоставили письменные гарантии того, что Ассанж может покинуть территорию эквадорского посольства и не будет экстрадирован ни в одну из стран мира, где ему может грозить смертная казнь.

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Теги: США, Лондон, Эквадор, посольство, Ассанж
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Источник: korrespondent.net

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