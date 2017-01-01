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МИД ФРГ отверг критику США по Северному потоку-2

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Если проект покинут немецкие и европейские компании, то некому будет отстаивать сохранение транзита газа из РФ через Украину, считает Хайко Маас.
Глава МИД Германии Хайко Маас
Глава МИД Германии Хайко Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отверг критику США в адрес проекта газопровода Северный поток-2.

"Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США", - заявил Маас на мероприятии Восточного комитета немецкой экономики в Берлине в четверг, 10 января.

По его словам, Берлин серьезно относится к критике проекта со стороны Вашингтона, но вместе с тем Северный поток-2 не является "российско-германским особым путем".

Глава германской дипломатии считает, что введение односторонних санкций против газопровода стало бы "неверным путем".

"Если из проекта вытеснят немецкие и европейские компании, то не останется никого, кто настаивал бы на сохранении транзита российского газа через Украину", - указал Маас.

Говоря о России, он назвал отношения с ней "главной составляющей европейской восточной политики".

"Разрешение конфликтов без России невозможно", - продолжил министр.

В свою очередь председатель Восточного комитета Вольфганг Бюхеле отметил, что поставки российского газа через Германию в Европу обеспечат стабильные цены на этот энергоноситель после того, как прекратится добыча газа в Нидерландах.

Газопровод, строительство которого ведется рядом российских и европейских компаний, должен быть проложен по Балтийскому морю параллельно с уже существующим Северным потоком. Работы планируется завершить в 2019 году.

В июне президент США Дональд Трамп назвал ФРГ "заложницей" России и связал свои слова в адрес Берлина со строительством Северного потока-2.

11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, в которой выразила протест против строительства Северного потока-2, а также поддержала введение санкций для противодействия этому проекту - в частности, против европейских компаний, участвующих в его реализации. Документ не носит обязывающего характера.

Источник: Русская служба DW

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Теги: США, Германия, ФРГ, Северный поток
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Источник: korrespondent.net

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