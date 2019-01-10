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США в Давосе представит глава Минфина - СМИ

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Состав американской делегации на Всемирном экономическом форуме будет немногочисленным.
Министр финансов США Стивен Мнучин
Министр финансов США Стивен Мнучин

Делегацию США на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавит министр финансов Стивен Мнучин. Об этом сообщило в четверг, 10 января, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что американская администрация направляет в Давос немногочисленную делегацию во главе с министром финансов.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в Тwitter, что отменяет свой визит на форум из-за ситуации на южной границе, которая привела к "шатдауну" правительства.

Как сообщал Корреспондент.netс 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

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Теги: США, Минфин, Давос, форум, Всемирный экономический форум, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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