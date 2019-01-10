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Трамп пожелал Безосу удачи в разводе

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Будущий бракоразводный процесс основателя Amazon американский лидер назвал "прекрасным".
Основатель Amazon Джефф Безос
Основатель Amazon Джефф Безос
 
Президент США Дональд Трамп в четверг, 10 января, пожелал основателю Amazon Джеффу Безосу удачи в разводе со своей женой Маккензи, назвав будущее судебное разбирательство "прекрасным". Об этом сообщает Bloomberg.

"Желаю ему удачи. Это будет прекрасно", - сказал Трамп журналистам.

Агентство напоминает, что ранее Трамп публично критиковал Безоса и принадлежащую ему газету The Washington Post. Также глава государства оказал давление на почтовую службу США, чтобы повысить цены, которые она взимает с Amazon за доставку посылок.

Трамп обвинил Amazon в невыплате налогов

Как сообщал Корреспондент.net, 9 января Безос и его жена объявили о разводе. Позже стало известно, что бизнесмен имеет отношения на стороне.

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Теги: США, развод, Трамп, Дональд Трамп, Amazon, Джефф Безос
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Источник: korrespondent.net

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