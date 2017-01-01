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В Словакии поезд столкнулся с фурой, есть пострадавшие

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Травмы различной степени тяжести получили шесть из 70 пассажиров поезда, а также водитель грузовика.
Пассажирский поезд столкнулся с фурой (фото иллюстративное)
Пассажирский поезд столкнулся с фурой (фото иллюстративное)

На северо-западе Словакии, в районе города Чадца, вечером в четверг, 10 января, столкнулись пассажирский поезд и фура. Об этом сообщает Aktuality.sk.

Столкновение поезда и грузовика произошло на железнодорожном переезде с сигнализацией.

От удара железнодорожный состав сошел с рельсов, вагоны упали набок.

Пострадали по меньшей мере шесть пассажиров поезда и водитель грузовика. По предварительным данным, в момент ДТП в поезде находились 70 пассажиров.

Ранее в Германии в результате столкновения поезда с фурой пострадали 17 человек.

Также сообщалось, что в Дании столкнулись поезда, погибли шесть человек.

 

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Теги: ДТП, Поезд, авария, Словакия, пассажирские перевозки, грузовик, фура, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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