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Китай вывел на орбиту новый спутник

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В Китае вывели на орбиту коммуникационно-вещательный спутник Zhongxin-2D. Он призван обеспечить работу широкополосного интернета.
Запуск спутника Zhongxin-2D на ракете-носителе Long March-3B
Запуск спутника Zhongxin-2D на ракете-носителе Long March-3B
xinhuanet.com

Китай вывел на орбиту коммуникационно-вещательный спутник Zhongxin-2D (Чжунсин-2D). Об этом в пятницу, 11 января, сообщает Xinhua.

Указано, что спутник, который был разработан Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники, запустили с помощью ракеты-носителя Long March-3B. Ракета стартовала с космодрома Сичан, провинция Сычуань.

Отмечается, что этот запуск стал для Китая первым в 2019 году.

 

 

Предполагается, что Чжунсин-2D будет обеспечивать вещание нескольких китайских радио- и телеканалов. Кроме того, с помощью этого аппарата на всей территории Китая будет обеспечена работа широкополосного интернета.

Напомним, в Китае 29 декабря 2018 года с космодрома Цзюцюань стартовала ракета-носитель Чанчжэн-2D CZ-2D, которая успешно вывела на расчетную орбиту шесть спутников Юньхан-2 и экспериментальный спутник связи.

Перед этим в Китае состоялся успешный запуск экспериментального спутника связи в рамках нового проекта Хунъюнь.

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Теги: космос, Китай, спутник, спутники, орбита, ракета, ракета-носитель, спутник связи, фото, запуск ракеты
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Источник: korrespondent.net

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