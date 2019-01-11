Китай вывел на орбиту новый спутник

В Китае вывели на орбиту коммуникационно-вещательный спутник Zhongxin-2D. Он призван обеспечить работу широкополосного интернета.

Китай вывел на орбиту коммуникационно-вещательный спутник Zhongxin-2D (Чжунсин-2D). Об этом в пятницу, 11 января, сообщает Xinhua.

Указано, что спутник, который был разработан Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники, запустили с помощью ракеты-носителя Long March-3B. Ракета стартовала с космодрома Сичан, провинция Сычуань.

Отмечается, что этот запуск стал для Китая первым в 2019 году.

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Предполагается, что Чжунсин-2D будет обеспечивать вещание нескольких китайских радио- и телеканалов. Кроме того, с помощью этого аппарата на всей территории Китая будет обеспечена работа широкополосного интернета.

Напомним, в Китае 29 декабря 2018 года с космодрома Цзюцюань стартовала ракета-носитель Чанчжэн-2D CZ-2D, которая успешно вывела на расчетную орбиту шесть спутников Юньхан-2 и экспериментальный спутник связи.

Перед этим в Китае состоялся успешный запуск экспериментального спутника связи в рамках нового проекта Хунъюнь.

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