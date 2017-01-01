У берегов Южной Кореи перевернулось судно, есть жертвы

После крушения судна у побережья Южной Кореи три человека погибли, двое считаются пропавшими без вести.

У берегов Южной Кореи перевернулось рыболовецкое судно, на борту которого находились 14 человек. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает Yonhap.

По данным местных властей, в результате инцидента три человека погибли, двое считаются пропавшими без вести.

В то же время в береговой охране уточнили, что судно перевернулось около 5:00 пятницы, 11 января (22:00 10 января по киевскому времени) в 80 км к югу от острова Йокджи, расположенного недалеко от города Тхоньен.

Как отмечает агентство, премьер-министр Южной Кореи Ли Нак Эн приказал приложить все усилия для поиска пропавших. Он также призвал к мобилизации всех доступных ресурсов для проведения спасательной операции и оказания медицинской помощи пострадавшим.

Напомним, 7 января у северного побережья Турции затонуло судно под флагом Панамы. Шесть человек, в том числе четверо граждан Украины, погибли, еще семь человек удалось спасти.

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