На Кубе перевернулся автобус с иностранцами, семь погибших
Трагедия случилась в провинции Гуантанамо. Всего в автобусе находилось 40 человек.
В кубинской провинции Гуантанамо опрокинулся автобус, погибли семь человек и пострадали 33. Об этом в четверг, 10 января, сообщает Juventud Rebelde.
Авария случилась из-за того, что автобус компании V'ia Azul пытался обогнать другое транспортное средство. В салоне находились 40 человек, среди которых было 22 иностранца.
По словам водителя, он не справился с управлением из-за мокрого дорожного покрытия.
Ранее в Польше перевернулся автобус, погиб один человек.
Также сообщалось, что под Парижем случилась авария с участием школьного автобуса. Пострадали 12 детей.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент