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На Кубе перевернулся автобус с иностранцами, семь погибших

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Трагедия случилась в провинции Гуантанамо. Всего в автобусе находилось 40 человек.
На Кубе случилась смертельная авария (фото иллюстративное)
На Кубе случилась смертельная авария (фото иллюстративное)

В кубинской провинции Гуантанамо опрокинулся автобус, погибли семь человек и пострадали 33. Об этом в четверг, 10 января, сообщает Juventud Rebelde.

Авария случилась из-за того, что автобус компании V'ia Azul пытался обогнать другое транспортное средство. В салоне находились 40 человек, среди которых было 22 иностранца.

По словам водителя, он не справился с управлением из-за мокрого дорожного покрытия.

Ранее в Польше перевернулся автобус, погиб один человек.

Также сообщалось, что под Парижем случилась авария с участием школьного автобуса. Пострадали 12 детей.

 

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Теги: ДТП, пассажиры, Куба, иностранцы, авария, пассажирские перевозки, автобус, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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