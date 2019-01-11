В Москве прорвало дамбу Тушинский тоннель

Автомобилистам советуют заранее планировать маршруты объезда.

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В Столице Российской Федерации Москве за считанные минуты был затоплен Тушинский тоннель. Движение по нему было полностью ограничено.

Об этом сообщает Комсомольская правда.

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“Желтый фонтан воды хлынул из дамбы на улице Сходненской утром в четверг, 10 января. Поток рванул на окрестные улицы. За считанные минуты был затоплен Тушинский тоннель“, - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет. На месте прорыва работают коммунальные службы города и спасатели, которые помогают им откачивать воду. Причины ЧП пока не уставлены.

Как сообщалось 28 декабря, в Киеве прорвало водопровод, аварийные машины застряли в грязи.