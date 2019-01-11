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В Москве прорвало дамбу Тушинский тоннель

Комментариев: 7
Автомобилистам советуют заранее планировать маршруты объезда.
В Москве прорвало дамбу Тушинский тоннель
© скриншот из видео
Фото 1/4
  • На месте работали коммунальные службы, устранявшие последствия ЧП
  • На месте работали коммунальные службы, устранявшие последствия ЧП
  • На месте работали коммунальные службы, устранявшие последствия ЧП
  • На месте работали коммунальные службы, устранявшие последствия ЧП
В Москве прорвало дамбу Тушинский тоннель
На месте работали коммунальные службы, устранявшие последствия ЧП
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В Столице Российской Федерации Москве за считанные минуты был затоплен Тушинский тоннель. Движение по нему было полностью ограничено.

Об этом сообщает Комсомольская правда.

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“Желтый фонтан воды хлынул из дамбы на улице Сходненской утром в четверг, 10 января. Поток рванул на окрестные улицы. За считанные минуты был затоплен Тушинский тоннель“, - говорится в сообщении.

Информации о пострадавших нет. На месте прорыва работают коммунальные службы города и спасатели, которые помогают им откачивать воду. Причины ЧП пока не уставлены.

Как сообщалось 28 декабря, в Киеве прорвало водопровод, аварийные машины застряли в грязи.

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Теги: прорвало, Москва, Россия, дамба
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Комментариев (7)
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Шкиряк_и_Зорин    11.01.2019, 12:42
Оценка:  -2
Шкиряк_и_Зорин
Да, блин! БигМир стал каким-то эстонским. Уже все пишут, что там всё починили и открыли движение. Проехали, короче...
Rangol    11.01.2019, 12:26
Оценка:  -4
Rangol
Никакая это не новость, когда уже вчера в 18-00 открыто движение в полном объеме. Правильно вещает Peyot, что когда смыло песок на мосту в Киеве это была жoпa Киевской власти
Peyot    11.01.2019, 12:15
Оценка:  +4
Peyot
чет не вижу жулчных высеров из мордора? когда у нас аномальным ливнем смыло песок на разобраном мосте все от рабиновича до березы верещали на весь инет что кокок довели Киев!
doc1    11.01.2019, 12:12
Оценка:  +1
doc1
Радость то какая кацапы даст Бог сдохнут, ну хоть немного!
Kostos    11.01.2019, 12:10
Оценка:  +3
Kostos
Отжэж правосеки... И там побывали
alex-zol    11.01.2019, 12:29
Оценка:  -3
alex-zol
пока что они побывали только в твоем очке!
ВыВсеВрети    11.01.2019, 12:57
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
не путай...в твоем! ))))) и визитку оставили! ))))
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