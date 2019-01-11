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США и Германия обменялись критическими заявлениями

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Вашингтон и Берлин продолжают споры вокруг строительства российского газопровода Северный поток-2.
Германия против вмешательства США в строительство Северного потока-2
Германия против вмешательства США в строительство Северного потока-2
Getty Images

США отвергли аргументы главы МИД Германии Хайко Мааса в поддержку Северного потока-2, пишет в пятницу, 11 января, издание Handelsblatt.

"Вы сегодня пишете о комментарии Мааса по Северному потоку-2 и санкциям и говорите, что это должно быть европейское решение? Если это так, то мы призываем вас вспомнить о том факте, что Европа высказалась, Европейский парламент в декабре принял резолюцию, призывающую к отмене Северного потока-2. Спасибо!" - сообщили представители посольства США вскоре после выступления главы МИД Германии.

Накануне Маас выступил против введения санкций в отношении проекта Северный поток-2, заявив, что "вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США"

Ранее США усилили давление на Германию и угрожали немецким и другим компаниям применением карательных мер из-за участия в проекте Северный поток-2.

Напомним, 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, в которой выразила протест против строительства Северного потока-2, а также поддержала введение санкций для противодействия этому проекту - в частности, против европейских компаний, участвующих в его реализации. Документ не носит обязывающего характера.

 

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Теги: США, Германия, Северный поток, санкции, газопровод, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    11.01.2019, 12:46
Оценка:  -1
Peyot
хитрожопые немцы хотят давать рашке зарабатывать уилиарды с газа в ЕС иметь с этого долю но при этом сто бы США защищали их от руских окупантов и терористов!
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