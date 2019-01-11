В РФ сообщили подробности убийства журналистов в Африке

Троих российских журналистов расстреляли в Центральноафриканской республике при попытке ограбления, считает следствие.

Следственный комитет России в пятницу, 11 января, сообщил подробности убийства российских журналистов в Центральноафриканской республике в июле прошлого года. Как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, они были убиты при попытке ограбления, пишет РИА Новости.

"На расстоянии 23 километров от города Сибю вблизи деревни Кпаку автомобиль был остановлен группой вооруженных людей негроидной расы, говоривших по-арабски", - пояснила она.

Петренко добавила, что в ночное время даже военные патрули воздерживаются от передвижения по стране из-за многочисленных бандитствующих группировок.

Нападавшие приказали всем выйти из машины и потребовали отдать вещи, фото- и видеоаппаратуру.

"После отказа и попытки сопротивления неустановленные лица расстреляли российских граждан. Водитель воспользовался тем, что внимание нападавших отвлечено, и на автомобиле покинул место происшествия", - рассказала представитель ведомства.

По ее словам, водитель отношения к жандармерии не имел. "Из показаний водителя Бьенвеню Доувокама, допрошенного с участием российских следователей, следует, что он познакомился с журналистами вечером в день их прибытия в одном из кафе города Банги. Поскольку он владеет английским языком и имеет пикап-внедорожник, журналисты предложили ему сопровождать их в поездках по стране... Водитель какого-либо отношения к органам жандармерии не имеет", - сказала Петренко. Кроме того, она утверждает, что убитым журналистам обещали за съемки документального фильма 20 тысяч долларов. "Имеющиеся в распоряжении следствия материалы свидетельствуют о том, что сотрудники интернет-проекта Центр управления расследованиями предложили российским журналистам за денежное вознаграждение в размере 20 тысяч долларов США снять документальный фильм на территории Центральноафриканской Республики, входящей в десятку наиболее опасных стран мира. Несмотря на это, какая-либо охрана журналистам не была обеспечена, они прибыли в ЦАР по туристическим визам и не проходили аккредитацию", - сказала она. Напомним, журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко были убиты в Центральноафриканской республике на подъезде к транспортному узлу Сибю 30 июля. Водитель съемочной группы остался жив при нападении. Тела погибших доставят в Россию 4 августа.

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