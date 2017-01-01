В Швейцарии лавина обрушилась на отель

Повреждено помещение ресторана отеля. Три человека травмированы, их отправили в больницу.

На северо-востоке Швейцарии в горном регионе Швегальп вечером в четверг, 10 января, снежная лавина обрушилась на ресторан в отеле. Об этом сообщает Swissinfo.

Отмечается, что снежная лавина пробила окна гостиничного ресторана в горах и завалила зал, в котором находились гости отеля. Три человека получили ранения.

Спасатели намерены продолжить поиск людей, которые могут еще находиться под завалами.

Ранее в Альпах спасли двенадцатилетнего мальчика, который 40 минут пробыл под снегом сошедшей горной лавины.

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