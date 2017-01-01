В ДТП в Польше погиб украинский журналист

В аварии в городе Илка Мазовецкого воеводства погиб 37-летний журналист Роман Кисиль.

В Польше в дорожно-транспортном происшествии погиб украинский журналист Роман Кисиль. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает Укринформ.

Авария произошла утром 10 января в городе Илка Мазовецкого воеводства. Вместе с 37-летним журналистом погибла его 60-летняя мать.

Кроме этого, тяжелые травмы получила жена журналиста. Сейчас женщина находится в реанимационном отделении больницы в Радоме.

В автомобиле был и годовалый ребенок, он сейчас в удовлетворительном состоянии находится на обследовании в больнице.

Как сообщается, в Радом выехала руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше с целью предоставления консульско-правовой помощи.

Работники полиции устанавливают причины аварии.

По предварительным данным, ДТП случилось в результате лобового столкновения легкового автомобиля марки Toyota, в котором находилась семья журналиста, с грузовиком марки Iveco. Оба водителя были трезвыми. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

Как известно, Роман Кисиль был корреспондентом информационного агентства УНИАН.

Напомним, в марте умер известный украинский телеведущий Олесь Терещенко.

Также сообщалось, что в мае умер николаевский журналист Игорь Пох.

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