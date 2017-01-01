На Балканах из-за снегопадов ввели режим чрезвычайной ситуации
На Балканах из-за снегопадов закрывают школы и вводят режим чрезвычайной ситуации. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает AP.
В частности, указано, что сильные снегопады на Балканах привели к закрытию школ, а также транспортному коллапсу и проблемам с электроснабжением.
"В пятницу государственное телевидение Сербии сообщило, что четыре муниципалитета на юго-западе страны ввели режим чрезвычайной ситуации, предупредили о скоплении снега на дорогах и изоляции горных сел. Большинство школ там закрылись, а провизию жителям доставляли аварийные бригады", - сообщает агентство.
В свою очередь в Черногории три города на побережье Адриатического моря остаются без света после того, как в четверг метель повредила ключевую линию электропередачи. По данным метеорологов, первые 10 дней января были самыми холодными в стране за последние годы.
Кроме того, в центральном боснийском муниципалитете Кладань снег также нарушил поставки электроэнергии и привел к отключению телефонной связи.
Ранее стало известно, что Юг Германии, Австрия и часть Чехии в течение последней недели переживают самые сильные снегопады за последние 20 лет.
Напомним, число жертв метелей в Европе уже достигло 14 человек.
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