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В Британии засомневались в сроках окончания Brexit - СМИ

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Британский парламент не успеет принять необходимые для выхода из ЕС законопроекты до 29 марта.
Британские законодатели не успеют подготовить Brexit вовремя
Британские законодатели не успеют подготовить Brexit вовремя
AP

Выход Великобритании из Евросоюза может быть перенесен, сообщает в пятницу, 11 января, газета Evening Standard со ссылкой на источники в британском кабмине.

Причиной такой задержки, по мнению министров, может стать тот факт, что британскому парламенту перед Brexit необходимо принять как минимум шесть ключевых законопроектов, в том числе давно откладываемый законопроект о миграции.

"Даже если просить членов парламента заседать на выходных и отменить отпуска в феврале, то времени может быть недостаточно для того, чтобы избежать просьбы об отсрочке", - пишет газета.

Особенно маловероятными шансы на проведение Brexit в запланированные сроки кажутся источникам газеты в том случае, если парламент Британии 15 января откажется поддержать сделку премьер-министраТерезы Мэй с ЕС по Brexit.

Британские СМИ ожидают, что Мэй не удастся с первого раза провести свою сделку с ЕС через парламент. Тогда 21 января ей предстоит представить на рассмотрение парламента новые предложения по Brexit, что позволит ее политическим противникам также представить на рассмотрение свои "планы Б", отмечает газета.

Законопроекты, которые необходимо принять до Brexit, затрагивают сферу торговли, сельского хозяйства, рыбного хозяйства, здравоохранения и финансов.

Напомним, парламент Великобритании 15 января проведет голосование по соглашению с ЕС о Brexit, о котором с Брюсселем договорилась Тереза Мэй.

Выход страны из ЕС запланирован на 29 марта.

 

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Теги: ЕС, Британия, правительство, парламент, Великобритания, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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