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Макрона не будет на форуме в Давосе

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Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января. Но у Макрона на этот период "жесткий график".
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон не поедет на Всемирный экономический форум в Давос, который пройдет 22-25 января. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец в пятницу, 11 января.

Французский лидер не примет участие в работе форума из-за напряженного графика. В частности, он планирует отслеживать ситуацию в стране из-за протестов "желтых жилетов".

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что не поедет в Давос. По его словам, решение отменить поездку на форум он принял из-за разногласий с Демократической партией.

 

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Теги: Швейцария, Давос, визит, Эммануэль Макрон, Давос 2019
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Источник: korrespondent.net

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