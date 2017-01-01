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В Армении зафиксировали первую жертву "свиного гриппа"

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В Армении умерла женщина, пораженная вирусом H1N1. Она страдала также другими заболеваниями.
Эпидемиологическая ситуация в Армении находится под контролем
Эпидемиологическая ситуация в Армении находится под контролем

В Армении зарегистрирован случай смерти от вируса "свиного гриппа" (H1N1 - подтип вируса гриппа А). Об этом сообщил гендиректор национального центра по контролю и предотвращению заболеваний Минздрава страны Артавазд Ванян в пятницу, 11 января.

"В этом году зарегистрирован один случай смерти. Умерла женщина, пораженная вирусом H1N1. Она страдала также другими заболеваниями", - сказал Ванян.

В то же время, по его словам, эпидемиологическая ситуация в Армении находится под контролем. "В настоящее время за медпомощью обратились 1251 человек, 693 человека получают стационарное лечение", - отметил Ванян.

Ранее Минздрав соседней Грузии подтвердил смерть от "свиного гриппа" 15 человек с начала года. По сообщениям грузинских СМИ, в большинстве смертельных случаев заболевания вирусом свиного гриппа в Грузии речь идет о людях в возрасте до 40 лет. При этом медики утверждают, что в большинстве летальных случаев пациенты поздно обратились за медицинской помощью и имели сопутствующие хронические заболевания.

 

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Теги: смерть, болезнь, Армения, свиной грипп, свиной грипп вирусы
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Источник: Интерфакс

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