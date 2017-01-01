В Болгарии на горнолыжный курорт сошла лавина, есть жертвы

Под сугробами спасатели обнаружили тела двух сноубордистов - парня и девушки. Национальность погибших устанавливается.

В Болгарии жертвами схода лавины в горах Пирин в районе горнолыжного курорта Банско стали два человека. Инцидент произошел утром в пятницу, 11 января, сообщает bTV.

В частности, указано, что под сугробами спасатели обнаружили тела двух сноубордистов - парня и девушки. Национальность погибших на данный момент выясняется.

Известно также, что, кроме жертв, в районе схода лавины находились еще два человека. Они благополучно спаслись и обошлись без травм.

По данным местной горноспасательной службы, последняя лавина могла быть спровоцирована самими туристами - из-за обильных снегопадов в болгарских горах сохраняется высокая опасность схода лавин. Отмечается, что они могут быть вызваны наименьшей нагрузкой или происходить вообще спонтанно.

Ранее на северо-востоке Швейцарии в горном регионе Швегальп 10 января снежная лавина обрушилась на ресторан в отеле.

Также сообщалось, что в Альпах спасли 12-летнего мальчика, который 40 минут пробыл под снегом сошедшей горной лавины.

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