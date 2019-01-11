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Лукашенко предсказал сложные годы для Беларуси

Комментариев: 3
Лукашенко отметил, что для Беларуси и для народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым.
Беларусь ждет непростое время
Беларусь ждет непростое время
president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страну ждут два непростых года.

Об этом он сказал во время приема в канун старого Нового года, пишет Белта.

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“Год будет разным для всех: для кого-то легким, для кого-то тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно “пробовать на зуб“, на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим“, - отметил Александр Лукашенко.

Он сказал, что Беларусь должна быть готова ответить на эти вызовы.

Напомним, Украинцев могут не пустить в Беларусь, если они присутствуют в списках нежелательных для въезда в Россию лиц

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Теги: Лукашенко, президент, Беларусь, страна, народ
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Комментариев (3)
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П    11.01.2019, 17:49
Оценка:  +1
П
Да, скоро "русская весна".
Kostos    11.01.2019, 17:46
Оценка:  +2
Kostos
О какой независимости говорит председатель совхоза?
CasperW    11.01.2019, 17:51
Оценка:  0
CasperW
Сподіваюсь в них хватить розуму і сил витерпіти навалу "вузькомирних" і вистояти.
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