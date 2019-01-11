Лукашенко предсказал сложные годы для Беларуси

Лукашенко отметил, что для Беларуси и для народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страну ждут два непростых года.

Об этом он сказал во время приема в канун старого Нового года, пишет Белта.

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“Год будет разным для всех: для кого-то легким, для кого-то тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно “пробовать на зуб“, на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим“, - отметил Александр Лукашенко.

Он сказал, что Беларусь должна быть готова ответить на эти вызовы.

Напомним, Украинцев могут не пустить в Беларусь, если они присутствуют в списках нежелательных для въезда в Россию лиц