При перестрелке в Мексике погибли 24 человека
Инцидент произошел в 80 км от американского города Мак-Аллен, который посещал президент Дональд Трамп.
В мексиканском городе Сьюдад-Мигель-Алеман, у границы с США, произошла перестрелка между мексиканскими наркокартелями, в результате которой погибли 24 человека. Как сообщает Associated Press в пятницу, 11 января, стрельба произошла у города Мак-Аллен, который посещал Дональд Трамп.
Перестрелку связывают с конфликтом между картелем Гольфо и фракцией картеля Лос-Сетас.
Сначала правоохранители сообщили, что нашли 21 тело, а позже - еще 3 тела.
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