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Трамп проверил границу: Ситуация намного хуже

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Американский президент рассказал о масштабах "гуманитарного кризиса" на южной границе, вочередной раз пообещав построить стену.
Трамп проверил ситуацию на южной границе
Трамп проверил ситуацию на южной границе

Президент США Дональд Трамп после проверки границы с Мексикой заявил что ситуация на намного хуже, чем кто-либо мог вообразить. Об этом он написал в Twitter в пятницу, 11 января.

"Гуманитарный кризис на нашей южной границе. Я только что вернулся, и ситуация намного хуже, чем кто-либо мог подумать, вторжение! Я был там много раз - демократы… не знают, насколько это плохо и опасно для всей нашей страны… Стальной барьер, или стену, должны были давно построить предыдущие администрации. Они этого не сделали - я сделаю. Без этого наша страна не может быть в безопасности. Преступники, банды, торговцы людьми, наркотики могут легко проникнуть в страну. Это можно предотвратить", - написал Трамп.

Как пишет АР, приостановка работы части федеральных учреждений США из-за шатдауна привела к тому, что 800 тысяч служащих не получили вовремя денежные выплаты.

Aгентство отмечает, что администрация США близка к тому, чтобы установить рекорд по длительности приостановки работы федеральных учреждений.

Напомним, с 22 декабря 2018 года работа части федеральных ведомств в США остановлена из-за нехватки финансирования. Так называемый "шатдаун" возник из-за разногласий между президентом США Дональдом Трампом и законодателями-демократами по вопросу выделения более 5 млрд долларов бюджетных средств на строительство стены на границе с Мексикой.

 

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Теги: США, граница, Мексика, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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